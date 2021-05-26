Barcelona-EQU x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Ainda sonhando com a classificação para as oitavas de final, o Santos encara o Barcelona-EQU nesta quarta, às 19h, em Quayaquil, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe precisa vencer o jogo e torcer por um tropeço do Boca Juniors diante do The Strongest, em casa, para conseguir a vaga na sequência da competição.A missão é ainda mais complexa para o técnico Fernando Diniz pelos desfalques da equipe. O volante Alison e o meia Jean Mota terão de cumprir suspensão automática. Já o atacante Marinho ainda não está 100% recuperado de uma lesão muscular e também está vetado do compromisso.
O Peixe deve ter um meio-campo formado apenas por garotos, com Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani. Outro garoto, Ângelo, deve seguir na vaga de Marinho no ataque.FICHA TÉCNICABARCELONA-EQU X SANTOS
Data e hora: 26 de maio de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quayaquil (EQU)Árbitro: Andre Rojas (COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Dionisio Ruiz (COL)
BARCELONA-EQUJavier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros, Leonel Quiñónez; Michael Carcelén, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Michael Hoyos; Damián Díaz e Carlos Garcés.Desfalques: Mario Pineida e Bruno Piñatares (suspensos)
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Alison e Jean Mota (suspensos), Marinho, Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados)