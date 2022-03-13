Barcelona engata a quarta, vence o Osasuna e entra no G4 do Espanhol

Em noite de Ferran Torres, o Barcelona venceu a quarta seguida no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a vítima dos culés foi o Osasuna, que perdeu de 4 a 0. O jovem de 22 anos fez dois gols e Aubameyang e Puig deram números finais. O embate foi válido pela 28ª rodada. Confira a tabela do Campeonato Espanhol

Com o resultado, o Barcelona entrou no G4 da La Liga e está em terceiro lugar, com 51 pontos, ainda muito atrás de Real Madrid (63) e Sevilla (56). O Atlético de Madrid fecha o G4, também com 51. Real e Barça têm 27 jogos, enquanto os outros dois já somam 28. O Osasuna é o 11º, com 35.

O Barça agora se prepara para encarar o Galatasaray, na próxima quinta, na Turquia, pela volta das oitavas de final da Liga Europa. Na ida, empate sem gols. Pela La Liga, o próximo compromisso do Barcelona é justamente contra o Real Madrid, no domingo que vem, na capital espanhola.