Barcelona encara o Sevilla, maior vítima de Messi, na semifinal da Copa do Rei; veja os confrontos

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou nesta sexta-feira os duelos das semifinais da Copa do Rei, principal competição eliminatória do país. Maior vencedor do torneio, com 30 títulos, o Barcelona vai encarar o Sevilla. A vaga será decidida em ida e volta.

O regulamento da competição para este ano sofreu uma alteração e as equipes não se enfrentam em jogo único em busca da vaga na final. A final do torneio será no dia 17 de abril, no Estádio Olímpico La Cartuja, palco da decisão da última Supercopa da Espanha, em Sevilha, vencida pelo Athletic Bilbao.

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QUANDO SERÃO OS JOGOS?​Jogos de ida​Sevilla x Barcelona - 10/02 (quarta-feira) - 17h (de Brasília)​Athletic Bilbao x Levante - 11/02 (quinta-feira) - 17h (de Brasília)

Jogos de voltaBarcelona x Sevilla - 03/03 (quarta-feira) - 17h (de Brasília)Levante x Athletic Bilbao - 04/03 (quinta-feira) - 17h (de Brasília)