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Barcelona encara o Sevilla, maior vítima de Messi, na semifinal da Copa do Rei; veja os confrontos

Equipes se enfrentam em ida e volta, com catalães decidindo vaga no Camp Nou. Do outro lado da chave, Athletic Bilbao encara o Levante, surpresa entre os semifinalistas...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 15:11

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:11

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou nesta sexta-feira os duelos das semifinais da Copa do Rei, principal competição eliminatória do país. Maior vencedor do torneio, com 30 títulos, o Barcelona vai encarar o Sevilla. A vaga será decidida em ida e volta.
O regulamento da competição para este ano sofreu uma alteração e as equipes não se enfrentam em jogo único em busca da vaga na final. A final do torneio será no dia 17 de abril, no Estádio Olímpico La Cartuja, palco da decisão da última Supercopa da Espanha, em Sevilha, vencida pelo Athletic Bilbao.
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QUANDO SERÃO OS JOGOS?​Jogos de ida​Sevilla x Barcelona - 10/02 (quarta-feira) - 17h (de Brasília)​Athletic Bilbao x Levante - 11/02 (quinta-feira) - 17h (de Brasília)
Jogos de voltaBarcelona x Sevilla - 03/03 (quarta-feira) - 17h (de Brasília)Levante x Athletic Bilbao - 04/03 (quinta-feira) - 17h (de Brasília)
MAIOR VÍTIMA DE MESSIO craque Lionel Messi reencontrará sua principal vítima vestindo a camisa do Barcelona. Em 40 partidas contra o Sevilla, o argentino balançou as redes incríveis 37 vezes.

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