Barcelona empresta Moussa Wagué ao PAOK, da Grécia, por um ano

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira o empréstimo do lateral-direito Moussa Wagué, de 21 anos, ao PAOK, da Grécia. O jogador atuará no clube preto e branco por uma temporada, até junho de 2021.Apesar de não confirmar valores, a imprensa europeia afirmou que o clube grego terá a opção de compra do jogador ao final do vínculo. O Barcelona, entretanto, não se manifestou a respeito desta possível cláusula.
Wagué faz parte de uma lista que não terão espaço com o técnico Ronald Koeman na temporada. Além dele, Aleña, Pedri, Junior Firpo e Riqui Puig também fazem parte. O último, no entanto, prometeu brigar por espaço no clube.