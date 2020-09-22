Barcelona empresta Monchu, jovem meio-campista da base, ao Girona

O Barcelona e o Girona, também da Espanha, chegaram a um acordo pelo empréstimo do jovem Ramón Rodríguez Jiménez, conhecido como Monchu, por uma temporada. O jogador de 21 anos disputará a segundo divisão espanhola pela equipe que também é da Catalunha.placeholderSegundo informou o Girona em comunicado, ao final da temporada o clube terá a opção de compra do atleta. Os valores, porém, não foram divulgados. De acordo com o jornal "Marca", se o Girona exercer o direito de compra, o Barcelona terá direita a uma cláusula de recompra.