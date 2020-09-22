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futebol

Barcelona empresta Monchu, jovem meio-campista da base, ao Girona

Jovem de 21 anos foi um dos destaques do Barcelona B na última temporada...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 17:09
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Barcelona e o Girona, também da Espanha, chegaram a um acordo pelo empréstimo do jovem Ramón Rodríguez Jiménez, conhecido como Monchu, por uma temporada. O jogador de 21 anos disputará a segundo divisão espanhola pela equipe que também é da Catalunha.placeholderSegundo informou o Girona em comunicado, ao final da temporada o clube terá a opção de compra do atleta. Os valores, porém, não foram divulgados. De acordo com o jornal "Marca", se o Girona exercer o direito de compra, o Barcelona terá direita a uma cláusula de recompra.
Destaque na base do Barcelona, Monchu na última temporada foi um dos principais nomes do Barça B. Em 29 jogos pelo time catalão, o meio-campista marcou dez gols e deu três assistências.

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