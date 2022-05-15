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futebol

Barcelona empata com Getafe e garante vice-campeonato da La Liga

Resultado também foi bom para o Getafe, que se salvou do rebaixamento...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 18:08
O Barcelona assegurou o vice-campeonato da La Liga ao empatar sem gols com o Getafe neste domingo, no Coliseum Alfonso Pérez, pela 37ª rodada. O resultado, em uma partida sem emoção, ajudou também o time da casa, que se livrou de vez do risco de rebaixamento.
> Confira a tabela e a classificação da La Liga
O Barcelona permaneceu na segunda posição de forma isolada, com 73 pontos, cinco a mais do que o Atlético de Madrid, terceiro colocado, que empatou em 1 a 1 com o Sevilla. O Getafe, com 39 pontos, ocupa o 14º lugar.
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O time catalão não fez grandes esforços em campo e chegou ao gol em apenas cinco oportunidades. A vice-liderança assegura melhor premiação e um lugar na Supercopa da próxima temporada.
Na última rodada, o Barcelona visita o Villarreal, no próximo domingo. No mesmo dia, o Getafe mede forças com o Elche.
Crédito: EmpatesemgolscomoGeatfedeuovice-campeonatodaLaLigaaoBarcelona(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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