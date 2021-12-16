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futebol

Barcelona e Philippe Coutinho se reúnem para discutir saída do meia

Clube catalão busca abrir espaço na folha salarial em busca de novas contratações na janela de transferências, enquanto brasileiro precisa novamente ganhar confiança...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 08:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:33

O casamento entre Barcelona e Philippe Coutinho não deu certo e ambas as partes devem se reunir na próxima semana para discutir a saída do meia, segundo o "Mundo Deportivo". O atleta possui o salário mais alto do elenco, o que impede que os culés realizem novas contratações por conta do Fair Play Financeiro.Na última sexta-feira, Kia Joorabchian, agente do jogador brasileiro, manteve um breve encontro com representantes da equipe blaugrana. No entanto, todos concordaram que a situação da permanência ou não do camisa 14 precisa ser discutida com mais calma até o fim do ano.
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Coutinho já demonstrou o desejo de voltar a atuar na Premier League, onde fez tanto sucesso com a camisa do Liverpool. O Arsenal, que tem Edu Gaspar na diretoria, já foi cogitado como uma das possibilidades, assim como o Newcastle, o novo rico do Campeonato Inglês após a injeção de dinheiro de um fundo de investimentos da Arábia Saudita.
No Barcelona desde 2018, o atleta de 29 anos não conseguiu mostrar na Catalunha o que fez em Anfield. Em 2019/2020, Coutinho foi emprestado ao Bayern de Munique e desde que retornou participou de apenas 30 partidas e marcou cinco gols.
Crédito: CasamentoentreBarcelonaeCoutinhonãodeucerto(Foto:LLUISGENE/AFP

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