Barcelona e Philippe Coutinho se reúnem para discutir saída do meia

O casamento entre Barcelona e Philippe Coutinho não deu certo e ambas as partes devem se reunir na próxima semana para discutir a saída do meia, segundo o "Mundo Deportivo". O atleta possui o salário mais alto do elenco, o que impede que os culés realizem novas contratações por conta do Fair Play Financeiro.Na última sexta-feira, Kia Joorabchian, agente do jogador brasileiro, manteve um breve encontro com representantes da equipe blaugrana. No entanto, todos concordaram que a situação da permanência ou não do camisa 14 precisa ser discutida com mais calma até o fim do ano.

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Coutinho já demonstrou o desejo de voltar a atuar na Premier League, onde fez tanto sucesso com a camisa do Liverpool. O Arsenal, que tem Edu Gaspar na diretoria, já foi cogitado como uma das possibilidades, assim como o Newcastle, o novo rico do Campeonato Inglês após a injeção de dinheiro de um fundo de investimentos da Arábia Saudita.

No Barcelona desde 2018, o atleta de 29 anos não conseguiu mostrar na Catalunha o que fez em Anfield. Em 2019/2020, Coutinho foi emprestado ao Bayern de Munique e desde que retornou participou de apenas 30 partidas e marcou cinco gols.