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futebol

Barcelona e Neymar encerram processos de forma amigável

As partes chegaram a um acordo sobre três ações trabalhistas e uma ação cível fora dos tribunais. Problemas iniciaram após saída do brasileiro da Catalunha...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 09:27
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Barcelona e Neymar encerraram os processos trabalhistas e cíveis fora dos tribunais e de forma amigável, segundo comunicado publicado pelo clube catalão nesta segunda-feira. Ambas as partes encontraram um acordo transacional para colocar um fim nas questões judiciais.Os detalhes do desfecho não foram expostos, mas o "Mundo Deportivo" já havia dito em maio que os advogados das duas partes buscavam um denominador comum. Os culés perdoariam o dinheiro cobrado do jogador caso o brasileiro desistisse do processo contra os blaugranas.
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Os problemas entre Barcelona e Neymar iniciaram após a saída do atacante ao Paris Saint-Germain. O clube acusava o camisa 10 de descumprir o contrato ao assinar acordo com a equipe francesa, enquanto o atleta afirmava que os catalões o deviam dinheiro.
Antes de Neymar renovar com o Paris Saint-Germain, o atleta se aproximou do Barcelona e namorou com um retorno. No entanto, a pandemia da Covid-19 não deu para que as negociações dessem prosseguimento com a negociação.

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