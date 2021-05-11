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futebol

Barcelona e Messi dão início ao processo de renovação contratual

As negociações entre as partes estão em andamento, mas a base do novo acordo está acertada. Clube quer vínculo com argentino após a aposentadoria do craque...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 08:35
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Barcelona e Lionel Messi iniciaram as negociações pela renovação de contrato do argentino, segundo o "Sport". Nas primeiras conversas entre Joan Laporta, presidente do clube, e Jorge Messi, pai do atleta, as bases do novo acordo foram alinhadas. No entanto, a oferta final, tanto do aspecto financeiro quanto esportivo, está sujeita ao resultado da auditoria que os culés estão fazendo.Em um primeiro momento, a proposta foi bem acolhida pelo lado do camisa 10. Apesar dos avanços, ainda faltam alguns detalhes para uma nova assinatura. O clube busca um vínculo a longo prazo com o argentino e que o atacante esteja vinculado ao Barça por toda a vida, inclusive após a sua aposentadoria dos gramados.
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Uma das questões mais relevantes é o projeto esportivo que o clube terá para a próxima temporada. Messi quer um elenco competitivo para disputar a Champions League após os últimos fracassos. Os novos reforços dependem da situação econômica da equipe blaugrana, mas nomes como os de Depay, Aguero e Eric García surgem nos arredores do Camp Nou.
Na Catalunha, há o entendimento de que a negociação pela renovação do craque não será rápida, embora exista um otimismo pela permanência do jogador. O argentino tem contrato até o próximo dia 30 de junho e é especulado no Paris Saint-Germain para reeditar a dupla com Neymar.

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