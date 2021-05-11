Barcelona e Messi dão início ao processo de renovação contratual

Barcelona e Lionel Messi iniciaram as negociações pela renovação de contrato do argentino, segundo o "Sport". Nas primeiras conversas entre Joan Laporta, presidente do clube, e Jorge Messi, pai do atleta, as bases do novo acordo foram alinhadas. No entanto, a oferta final, tanto do aspecto financeiro quanto esportivo, está sujeita ao resultado da auditoria que os culés estão fazendo.Em um primeiro momento, a proposta foi bem acolhida pelo lado do camisa 10. Apesar dos avanços, ainda faltam alguns detalhes para uma nova assinatura. O clube busca um vínculo a longo prazo com o argentino e que o atacante esteja vinculado ao Barça por toda a vida, inclusive após a sua aposentadoria dos gramados.