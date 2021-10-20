Barcelona e Ansu Fati entram em acordo por renovação até 2027

Crédito: Ansu Fati é tratado como um dos pilares do Barcelona para o futuro (LLUIS GENE / AFP

O Barcelona chegou em um acordo com Ansu Fati por uma renovação contratual até 2027, segundo o "Mundo Deportivo". No entanto, a assinatura do novo vínculo do jovem de 18 anos deve acontecer somente nesta quinta-feira.Na última terça-feira, a imprensa da Catalunha havia noticiado que o clube havia entrado em princípio de acordo após uma última reunião com Jorge Mendes, empresário do atleta. Além do largo contrato, o atleta deve ter uma cláusula de rescisão que ronde o valor de um bilhão de euros (R$ 6,4 blhões), assim como Pedri.

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Internamente, há um sentimento de satisfação e alívio do Barcelona devido aos interesses de outras equipes em contar com Ansu Fati a partir da próxima temporada. O atual contrato do atacante espanhol tem validade até o fim desta campanha.