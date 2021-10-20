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futebol

Barcelona e Ansu Fati entram em acordo por renovação até 2027

Jovem atacante de 18 anos deve assinar novo vínculo nesta quinta-feira após evolução nas conversas com Jorge Mendes, empresário do atleta...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 10:35
Crédito: Ansu Fati é tratado como um dos pilares do Barcelona para o futuro (LLUIS GENE / AFP
O Barcelona chegou em um acordo com Ansu Fati por uma renovação contratual até 2027, segundo o "Mundo Deportivo". No entanto, a assinatura do novo vínculo do jovem de 18 anos deve acontecer somente nesta quinta-feira.Na última terça-feira, a imprensa da Catalunha havia noticiado que o clube havia entrado em princípio de acordo após uma última reunião com Jorge Mendes, empresário do atleta. Além do largo contrato, o atleta deve ter uma cláusula de rescisão que ronde o valor de um bilhão de euros (R$ 6,4 blhões), assim como Pedri.
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Internamente, há um sentimento de satisfação e alívio do Barcelona devido aos interesses de outras equipes em contar com Ansu Fati a partir da próxima temporada. O atual contrato do atacante espanhol tem validade até o fim desta campanha.
Os culés teriam a opção de estender a permanência do atleta unilateralmente por outros dois anos, mas optou por um caminho mais diplomático e buscando a renovação a longo prazo. Na atual temporada, a joia participou de quatro partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistências.

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