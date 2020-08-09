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Barcelona deve propor troca de Nélson Semedo por Bernardo Silva ao Manchester City

Equipe espanhola tem interesse no meia de 25 anos e planeja dar um papel de destaque ao jogador para tentar convencê-lo a mudar de clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 14:12

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 14:12

Crédito: Divulgação
O Barcelona segue em busca da contratação de Bernardo Silva, meia português de 25 anos do Manchester City. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", a equipe espanhola planeja torná-lo um jogador-chave para as próximas temporadas, o que poderia convencê-lo a aceitar a mudança de ares.
Ainda de acordo com a publicação, o Barça planeja fazer uma oferta envolvendo troca pelo lateral-direito Nélson Semedo, nome que apareceu nas listas de contratações do City anteriormente.
O clube espanhol quer testar o quão interessado Bernardo Silva está em jogar ao lado de Messi, Suárez e companhia. No entanto, o orçamento disponível torna improvável que uma proposta sem a troca de jogadores seja feita.
Bernardo Silva foi eleito o jogador do ano do Manchester City em 2019; porém, teve um rendimento inferior na atual temporada, com 23 partidas como titular na Premier League e brigando com o jovem Phil Foden pela vaga no meio-campo.
O interesse do Barcelona no jogador já havia sido noticiado em julho pelo jornal francês "Le10Sport", que apontou a boa relação do clube com Jorge Mendes, empresário do atleta, como um dos fatores que podem levar ao sucesso na negociação.

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