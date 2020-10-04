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futebol

Barcelona desiste de Eric García na atual janela de transferências

Clube espanhol não chega ao valor pedido pelo Manchester City e tentará novamente a contratação na janela de inverno. Zagueiro tem contrato até o fim da temporada somente...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 14:48

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 14:48

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
O Barcelona jogou a toalha pela contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City, pelo menos na atual janela de transferências, que se encerra nesta segunda-feira. A informação é do jornal "Marca", da Espanha. O jogador tem contrato com o clube inglês até o final da temporada.Segundo o periódico, os catalães voltarão a conversar com os Sky Blues na janela de inverno europeu, no início de 2021. Caso não consiga mais uma vez, o clube tentará assinar de graça com o jogador, que está perto de encerrar seu vínculo.
O Barcelona, nos últimos dias, fez uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 33 milhões) pelo jogador, mas o Mancheser City prontamente recusou. O clube esperava, pelo menos, 30 milhões de euros (R$ 198 milhões) para liberar o atleta.

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