Barcelona desiste de Eric García na atual janela de transferências

O Barcelona jogou a toalha pela contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City, pelo menos na atual janela de transferências, que se encerra nesta segunda-feira. A informação é do jornal "Marca", da Espanha. O jogador tem contrato com o clube inglês até o final da temporada.Segundo o periódico, os catalães voltarão a conversar com os Sky Blues na janela de inverno europeu, no início de 2021. Caso não consiga mais uma vez, o clube tentará assinar de graça com o jogador, que está perto de encerrar seu vínculo.