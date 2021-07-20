Barcelona cogita troca entre Griezmann e Dybala com a Juventus

O Barcelona busca negociar com a Juventus uma troca entre Griezmann e Dybala, segundo o "L'Equipe". A opção por uma operação com a equipe italiana acontece após o clube catalão se frustrar em conversas com o Atlético de Madrid para ceder o francês aos colchoneros, enquanto receberia o meia Saúl.Por outro lado, o argentino também não tem seu futuro definido na Velha Senhora. O atleta tem contrato com o time de Turim até 2022 e, embora a renovação contratual já tenha dado seus primeiros passos, uma saída não é descartada.
> Veja a tabela da La Liga
Além da Juventus, alguns veículos da Catalunha também afirmam que a Premier League pode ser uma opção para Griezmann. O Manchester United e o Chelsea seriam os principais interessados e possuem força econômica para enquadrar o camisa sete em seus elencos.
O francês já afirmou querer cumprir seu contrato com o Barcelona, que vai até 2024. No entanto, caso sua saída seja antecipada, o desejo do atleta é retornar ao Atlético de Madrid, clube em que fez sucesso antes de se transferir para os culés.