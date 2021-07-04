Barcelona busca saída de dois nomes para liberar espaço na folha

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O Barcelona entrou em contato com Umtiti e Pjanic para oferecer uma espécie de carta de liberdade, um acordo entre as partes para que os jogadores saiam do clube, segundo o "Mundo Deportivo". Nenhum dos dois conta para o técnico Ronald Koeman, mas ninguém aceitou a proposta até o momento.Os culés buscam liberar alguns jogadores com o objetivo de criar espaço na folha salarial por conta da renovação com Lionel Messi. Os blaugranas devem se encaixar dentro do Fair Play Financeiro da Uefa e do teto salarial da La Liga e esta questão é a principal trava na negociação pela renovação do camisa 10.

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Apesar de Olympique Marseille e Lyon terem perguntado pela situação de Umtiti, o zagueiro, que tem contrato com o Barça até 2023, tem o desejo de seguir e convencer Koeman de que pode ser útil dentro do elenco na próxima temporada.

Já Pjanic prefere esperar e explorar as opções que possam surgir neste mercado seja por uma transferência definitiva ou por empréstimo. Juventus, Inter de Milão e Paris Saint-Germain são os clubes que se interessaram pelo bósnio.