Barcelona busca renovação com dois jogadores importantes

O Barcelona busca renovar os contratos de Sergi Roberto e Óscar Mingueza. Segundo a "EsportsCope", houve uma reunião entre Mateu Alemany, diretor esportivo culé, e Josep Maria Orobitg, empresário dos dois jogadores, mas não houve nenhum acordo.Sergio Roberto, um dos líderes do elenco blaugrana, tem vínculo com a equipe catalã até 2022 e o clube tem objetivo em estender a permanência do atleta por mais uma temporada. Também não houve conversas sobre questões econômicas pelo lateral direito.
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Por outro lado, Mingueza tem as bases financeiras acertas, mas o Barça quer uniformizar o contrato do jovem que foi promovido ao time principal nesta temporada. O zagueiro tem contrato até 2023, mas poderia deixar o clube em junho com o pagamento deu uma indenização.