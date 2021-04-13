Barcelona busca renovação com dois jogadores importantes

O Barcelona busca renovar os contratos de Sergi Roberto e Óscar Mingueza. Segundo a "EsportsCope", houve uma reunião entre Mateu Alemany, diretor esportivo culé, e Josep Maria Orobitg, empresário dos dois jogadores, mas não houve nenhum acordo.Sergio Roberto, um dos líderes do elenco blaugrana, tem vínculo com a equipe catalã até 2022 e o clube tem objetivo em estender a permanência do atleta por mais uma temporada. Também não houve conversas sobre questões econômicas pelo lateral direito.