Barcelona busca contratação de Hansi-Flick como novo técnico

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Hansi-Flick, técnico do Bayern de Munique, está sendo cotado como um dos principais nomes para assumir o Barcelona na próxima temporada, segundo a "RAC1". O comandante entrou em acordo para deixar a equipe bávara no final desta temporada para a chegada de Julian Nagelsmann.As informações indicam que o treinador possui um acordo verbal para assumir a seleção alemã após o término da Eurocopa, quando Joachim Low deixa a equipe. No entanto, o interesse de Joan Laporta, presidente blaugrana, faz com que o veterano de 56 anos pense na possibilidade de treinar Messi.

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Flick teve um sucesso meteórico ao assumir o Bayern de Munique em novembro de 2019 após a demissão de Niko Kovac. Em sua primeira temporada, o técnico conquistou a Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha. Já nesta campanha, o treinador venceu novamente o Campeonato Alemão.