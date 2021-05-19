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futebol

Barcelona busca contratação de Hansi-Flick como novo técnico

Comandante esteve no Bayern de Munique nas duas últimas temporadas, mas entrou em acordo para deixar o clube. Seleção alemã também quer o alemão como treinador...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 10:44
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Hansi-Flick, técnico do Bayern de Munique, está sendo cotado como um dos principais nomes para assumir o Barcelona na próxima temporada, segundo a "RAC1". O comandante entrou em acordo para deixar a equipe bávara no final desta temporada para a chegada de Julian Nagelsmann.As informações indicam que o treinador possui um acordo verbal para assumir a seleção alemã após o término da Eurocopa, quando Joachim Low deixa a equipe. No entanto, o interesse de Joan Laporta, presidente blaugrana, faz com que o veterano de 56 anos pense na possibilidade de treinar Messi.
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Flick teve um sucesso meteórico ao assumir o Bayern de Munique em novembro de 2019 após a demissão de Niko Kovac. Em sua primeira temporada, o técnico conquistou a Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha. Já nesta campanha, o treinador venceu novamente o Campeonato Alemão.
Além do sucesso com o time bávaro, o profissional viveu muitos anos de sua carreira como auxiliar de Joachim Low na Alemanha. Por conta disso, é o nome favorito para assumir o posto do campeão do mundo, que já anunciou sua saída apesar do contrato até a Copa do Mundo de 2022.

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