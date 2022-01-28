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futebol

Barcelona busca contratação de atacante do Arsenal

Após encontrar dificuldades em acerto com Álvaro Morata, Barcelona tem Aubameyang como prioridade, mas depende da saída de Dembélé nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 10:50

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 10:50

Após encontrar dificuldades em acordar a contratação de Álvaro Morata, o Barcelona tem um novo alvo na janela de transferências: Aubameyang. Segundo o "Mundo Deportivo", as negociações pelo atacante do Arsenal estão avançadas, mas depende da saída de Dembélé nos próximos dias.De acordo com a imprensa da Catalunha, o empresário do atacante francês, que tem contrato com os culés até o fim da temporada, está disposto a buscar uma nova equipe para o camisa 11. O atleta decidiu por não renovar seu contrato com o clube blaugrana, mas o Barça acredita que a venda do ponta não será fácil, uma vez que o mercado se encerra na próxima segunda-feira.
> Veja a tabela da La Liga
O clube catalão precisa negociar a saída de Dembélé com o objetivo de abrir espaço na folha salarial do elenco e poder buscar reforços nessa reta final de janela de transferências. Se o francês não sair, o Barcelona terá pouca margem para confirmar a contratação de Adama Traoré, que passa por exames médicos para assinar o contrato.
Aubameyang já esteve na mira dos culés em anos anteriores, mas o centroavante decidiu renovar com os Gunners até 2023. No entanto, o camisa 14 não entra em campo desde o último mês de dezembro após cometar uma violação disciplinar.
Crédito: AubameyangestánamiradoBarcelona(Foto:PAULCHILDS/POOL/AFP

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