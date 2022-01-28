Barcelona busca contratação de atacante do Arsenal

Após encontrar dificuldades em acordar a contratação de Álvaro Morata, o Barcelona tem um novo alvo na janela de transferências: Aubameyang. Segundo o "Mundo Deportivo", as negociações pelo atacante do Arsenal estão avançadas, mas depende da saída de Dembélé nos próximos dias.De acordo com a imprensa da Catalunha, o empresário do atacante francês, que tem contrato com os culés até o fim da temporada, está disposto a buscar uma nova equipe para o camisa 11. O atleta decidiu por não renovar seu contrato com o clube blaugrana, mas o Barça acredita que a venda do ponta não será fácil, uma vez que o mercado se encerra na próxima segunda-feira.