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futebol

Barcelona anuncia filho de Johan Cruyff como dirigente e braço direito de Laporta

Jordi Cruyff, que atuou no Barcelona entre 1994 e 1996, voltou ao clube catalão como novo diretor esportivo adjunto...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 17:52
O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a nomeação de Jordi Cruyff, ex-jogador do clube e filho de Johan Cruyff, lenda do time catalão, como diretor esportivo adjunto. O holandês, segundo o 'Mundo Deportivo', deve ser o interlocutor do presidente, Joan Laporta, junto ao elenco.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Para mim, é como voltar para casa. Estou orgulhoso - disse Jordi Cruyff à TV do Barcelona.
Jordi Cruff, além de ter atuado na base e no profissional do Barcelona, trabalhou com treinador e diretor em diversos continentes. Em comunicado, o clube catalão anunciou a nomeação do holandês.

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