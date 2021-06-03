Barcelona anuncia filho de Johan Cruyff como dirigente e braço direito de Laporta

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a nomeação de Jordi Cruyff, ex-jogador do clube e filho de Johan Cruyff, lenda do time catalão, como diretor esportivo adjunto. O holandês, segundo o 'Mundo Deportivo', deve ser o interlocutor do presidente, Joan Laporta, junto ao elenco.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Para mim, é como voltar para casa. Estou orgulhoso - disse Jordi Cruyff à TV do Barcelona.