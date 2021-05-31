Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona anuncia contratação de Sergio Aguero

Atacante argentino atuou com a camisa do Manchester City nas últimas 10 temporadas, mas tem a oportunidade de jogar ao lado de Lionel Messi pela equipe blaugrana...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 11:48

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Sergio Aguero foi anunciado como novo reforço do Barcelona para a próxima temporada. O atacante argentino, que passou aos últimos 10 anos no Manchester City, assinou contrato até 2023 e terá a oportunidade atuar ao lado de Lionel Messi caso o compatriota permaneça na equipe culé.O centroavante chega sem custos após o término do seu contrato com o clube inglês e tem uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 100 milhões de euros (R$ 637 milhões). O jogador será apresentado ainda nesta segunda-feira e dará entrevista coletiva.
Após a chegada de Aguero, o Barcelona está próximo de anunciar a contratação de Eric Garcia, defensor também proveniente do Manchester City. Enquanto isso, Wijnaldum está pendente apenas da assinuatura do contrato e Depay negocia com os blaugranas.
A chegada do argentino faz com que a expectativa pela permanência de Messi cresça internamente. O camisa 10 poderá jogar ao lado de um dos seus melhores amigos e ex-companheiro de seleção argentina caso assine um novo acordo com o Barça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados