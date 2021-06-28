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Barcelona acelera processo para emprestar Umtiti e Marseille pode ser o destino do defensor

Clubes possuem boa relação no mercado e os franceses buscam reforços para o técnico Jorge Sampaoli em sua primeira temporada no comando da equipe...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 11:20
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Fora dos planos do técnico Ronald Koeman, o zagueiro Umtiti está próximo de ser negociado com o Olympique de Marseille, segundo o "Mundo Deportivo". O zagueiro francês deve ser emprestado por uma temporada com opção de compra em 2022.Pablo Longoria, diretor esportivo do clube francês, possui boa relação com Mateu Alemany, dirigente do Barcelona, e esse fator pode favorecer o negócio. Nesta janela de transferências, os culés já acertaram a ida de Konrad de la Fuente para o time de Jorge Sampaoli.
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A equipe blaugrana convive há anos com frustradas tentativas de negociar em definitivo a saída do defensor. No entanto, em conversas com os agentes do atleta, a decisão do empréstimo agrada todas as partes. O francês de 27 anos tem contrato na Catalunha até 2023.
Com isso, o time de Jorge Sampaoli pode estar perto de adquirir seu terceiro reforço na temporada após as chegadas de Gerson e Fuente. Umtiti também pode retornar ao futebol local após ter deixado o Lyon, clube em que foi revelado, em 2016.

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