BarçaTV terá especial com todos os gols de Messi; serão 5h15 de programa

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

O Barcelona fará uma homenagem especial para Lionel Messi, que não voltará ao clube catalão. Na noite desta sexta-feira, começa o especial “Todos os gols de Messi” na "BarçaTV". O programa começará às 23h15 (horário de Brasília) e só terminará às 4h30. Dessa forma, serão 5h15 apenas de gols do argentino.

> Veja a tabela da LibertadoresRELEMBRE A SAÍDA DE MESSI DO BARCELONA

Messi e Barça estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas problemas com o acordo do clube com La Liga impossibilitaram a permanência do jogador.

- Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga) - publicou o Barcelona em seu site.

O Barcelona não quer fazer parte do acordo de La Liga com o fundo de investimentos, o que acabaria com o seu sonho da Superliga Europeia e deixaria o clube "preso" por 40 anos em troca de 270 milhões de euros recebidos.Sem fechar o acordo com La Liga, o Barcelona encontra-se em uma situação em que não pode fechar as suas contas no Fair Play Financeiro para renovar o contrato de Messi. Por fim, o clube precisa escolher entre o camisa 10 e a Superliga Europeia.

- Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos - continuou o clube.

- O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional - concluiu a nota do Barcelona.