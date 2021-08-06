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futebol

BarçaTV terá especial com todos os gols de Messi; serão 5h15 de programa

'Todos os gols de Messi' começará às 23h15 (horário de Brasília) e terminará às 4h30; saída do argentino do clube catalão foi oficializada na última quinta-feira...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:33
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Barcelona fará uma homenagem especial para Lionel Messi, que não voltará ao clube catalão. Na noite desta sexta-feira, começa o especial “Todos os gols de Messi” na "BarçaTV". O programa começará às 23h15 (horário de Brasília) e só terminará às 4h30. Dessa forma, serão 5h15 apenas de gols do argentino.
> Veja a tabela da LibertadoresRELEMBRE A SAÍDA DE MESSI DO BARCELONA
Messi e Barça estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas problemas com o acordo do clube com La Liga impossibilitaram a permanência do jogador.
- Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga) - publicou o Barcelona em seu site.
O Barcelona não quer fazer parte do acordo de La Liga com o fundo de investimentos, o que acabaria com o seu sonho da Superliga Europeia e deixaria o clube "preso" por 40 anos em troca de 270 milhões de euros recebidos.Sem fechar o acordo com La Liga, o Barcelona encontra-se em uma situação em que não pode fechar as suas contas no Fair Play Financeiro para renovar o contrato de Messi. Por fim, o clube precisa escolher entre o camisa 10 e a Superliga Europeia.
- Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos - continuou o clube.
- O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional - concluiu a nota do Barcelona.
O staff do jogador ainda não se pronunciou quanto ao futuro do maior ídolo da história do Barcelona. Livre no mercado, Messi pode assinar com qualquer clube do mundo. Assim, o Paris Saint-Germain pode buscar novamente a contratação do argentino.

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