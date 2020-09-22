Barça e Suárez negociam saída do uruguaio; Atlético de Madrid aguarda

A passagem de Suárez pelo Barcelona está praticamente encerrado e as duas partes agora negociam a forma como o atacante deixará o Camp Nou. O destino do uruguaio continuará sendo na Espanha, mas desta vez na capital espanhola, defendendo o Atlético de Madrid.No entanto, ao saber que os Colchoneros têm interesse no camisa 9, o Barcelona não aceitou uma rescisão amigável e sem custos, pois não quer liberar o atleta para um rival. Diante disso, os catalães pedem uma compensação financeira.