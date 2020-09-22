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futebol

Barça e Suárez negociam saída do uruguaio; Atlético de Madrid aguarda

Atacante negociava com a Juventus, mas não negociação com a Velha Senhora não avançou. Italianos contrataram Morata, justamente do Atlético de Madrid...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 17:28
Crédito: AFP
A passagem de Suárez pelo Barcelona está praticamente encerrado e as duas partes agora negociam a forma como o atacante deixará o Camp Nou. O destino do uruguaio continuará sendo na Espanha, mas desta vez na capital espanhola, defendendo o Atlético de Madrid.No entanto, ao saber que os Colchoneros têm interesse no camisa 9, o Barcelona não aceitou uma rescisão amigável e sem custos, pois não quer liberar o atleta para um rival. Diante disso, os catalães pedem uma compensação financeira.
Fontes do Barcelona informaram à agencia "EFE" que empresários de Suárez e representantes do clube tinham uma reunião marcada para esta terça-feira para tratar do assunto.
Enquanto a situação não chega a um capítulo final, Suárez continua treinando normalmente no Barcelona todos os dias.

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