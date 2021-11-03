Barbieri quer melhorar a efetividade do Bragantino

Na última segunda-feira, o Red Bull Bragantino foi até a Arena Pantanal e acabou derrotado pelo Cuiabá com direito a gol nos acréscimos do confronto.
Apesar do resultado negativo, o técnico Mauricio Barbieri viu o seu time criar bastante ao longo do jogo, mas espera que o Massa Bruta seja efetivo.
‘A gente não conseguiu ser efetivo, o Walter também foi muito bem e no final fizeram um gol num momento em que a gente tinha que ter mais equilíbrio, mais maturidade para não oferecer essa circunstância’, declarou.
Com a semana livre para trabalhos, o Bragantino volta a campo no domingo, quando recebe o Athletico, no Nabi Abi Chedid.