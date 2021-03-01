Barbieri promete 'soluções' para o Bragantino derrubar retrancas

A estreia do Bragantino no Paulistão não foi a esperada. Diante do Corinthians, o Massa Bruta encarou um paredão pela frente e saiu de campo com o empate sem gols.
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Preocupado com a sequência de partidas contra adversários mais ‘fechados’, o comandante espera que o time saiba encontrar soluções para somar pontos na fase de grupos da competição.
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‘Temos que achar, sem dúvida nenhuma, soluções para quando encontrarmos adversários muito fechados, jogando de forma bem mais reativa como foi a maneira que o Corinthians veio jogar aqui. Muda um pouquinho. Acho que a gente construiu nos últimos meses uma maneira de jogar, e agora vem cada vez mais enfrentando adversários que vem com uma proposta de jogar por poucas bolas ou por uma bola só e se defender bastante. Então, a gente precisa a partir de agora começar a buscar novas soluções e é o que a gente vai fazer nas próximas semanas’, afirmou.
O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o São Caetano, no Anacleto Campanella.