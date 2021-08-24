Barbieri parabeniza grupo e 'sacrifício' por regularidade do Bragantino

Crédito: Barbieri está no clube desde setembro do ano passado (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Além de fazer uma análise específica da vitória do Bragantino sobre o América-MG por 2 a 0 na última segunda-feira (23), o técnico Mauricio Barbieri tratou de falar sobre o espírito de superação que vem sendo necessário por parte dos atletas devido ao calendário especialmente "espremido" na temporada 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, a dedicação acima de média dos jogadores precisa ser ainda mais exaltada diante dos resultados que o Massa Bruta vem obtendo com o retorno ao G4 do Brasileirão bem como a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana onde a equipe duelará com o Santos:

- Estamos indo para quase oitenta jogos em um ano, é um número absurdo, não só para nós mas para todas as equipes em uma temporada sem férias. Mas eu gostaria de parabenizar o que esse grupo tem feito em relação a dedicação, sacrifício e compromisso para buscar resultados.

Apesar de já não integrar o elenco do Bragantino há algum tempo, Claudinho voltou a ser tema na coletiva por conta do questionamento sobre como o treinador tem trabalhado perante aos desfalques constantes. O último deles foi Raúl que, com a lesão ligamentar no joelho direito, só retorna aos gramados na próxima temporada.

- O Jadsom é opção imediata por característica, o Ramires já atuou um pouco alí, já chegamos a usar outros jogadores como Luan, por exemplo. Vamos buscar soluções dentro do que a gente tem e também vamos conversar com a direção, ver se tem a possibilidade de trazer alguém que possa fazer essa função - disse Barbieri, acrescentando:

- O Claudinho faria falta em qualquer equipe do Brasil, faz falta para nós. Mas ficar lamentando a ausência do Claudinho não vai resolver nossos problemas. Claro que com ele aqui a gente aumenta a criatividade, o poder de definição, mas o fato é que ele não está mais aqui e os jogadores que agora atuam em seu lugar tem trabalhado, se dedicado e tem dado conta do recado.