Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barbieri parabeniza grupo e 'sacrifício' por regularidade do Bragantino

Treinador do Massa Bruta pontuou que alto número de partidas tem exigido um grau especial de dedicação dos atletas...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 09:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 09:39
Crédito: Barbieri está no clube desde setembro do ano passado (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Além de fazer uma análise específica da vitória do Bragantino sobre o América-MG por 2 a 0 na última segunda-feira (23), o técnico Mauricio Barbieri tratou de falar sobre o espírito de superação que vem sendo necessário por parte dos atletas devido ao calendário especialmente "espremido" na temporada 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, a dedicação acima de média dos jogadores precisa ser ainda mais exaltada diante dos resultados que o Massa Bruta vem obtendo com o retorno ao G4 do Brasileirão bem como a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana onde a equipe duelará com o Santos:
- Estamos indo para quase oitenta jogos em um ano, é um número absurdo, não só para nós mas para todas as equipes em uma temporada sem férias. Mas eu gostaria de parabenizar o que esse grupo tem feito em relação a dedicação, sacrifício e compromisso para buscar resultados.
Apesar de já não integrar o elenco do Bragantino há algum tempo, Claudinho voltou a ser tema na coletiva por conta do questionamento sobre como o treinador tem trabalhado perante aos desfalques constantes. O último deles foi Raúl que, com a lesão ligamentar no joelho direito, só retorna aos gramados na próxima temporada.
- O Jadsom é opção imediata por característica, o Ramires já atuou um pouco alí, já chegamos a usar outros jogadores como Luan, por exemplo. Vamos buscar soluções dentro do que a gente tem e também vamos conversar com a direção, ver se tem a possibilidade de trazer alguém que possa fazer essa função - disse Barbieri, acrescentando:
- O Claudinho faria falta em qualquer equipe do Brasil, faz falta para nós. Mas ficar lamentando a ausência do Claudinho não vai resolver nossos problemas. Claro que com ele aqui a gente aumenta a criatividade, o poder de definição, mas o fato é que ele não está mais aqui e os jogadores que agora atuam em seu lugar tem trabalhado, se dedicado e tem dado conta do recado.
A próxima partida do Braga no Campeonato Brasileiro significará duelo na parte mais alta da tabela onde, no domingo (29) às 20h30 (de Brasília) em Bragança Paulista, o time recebe o líder Atlético-MG.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados