Barbieri lamenta a falta de maturidade do Braga contra o Inter

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Diante do Internacional o desempenho do Bragantino foi pífio. Sem brilho ofensivo e com graves falhas na defesa, o time comandado por Mauricio Barbieri saiu de campo derrotado e afundado na zona do rebaixamento.No pós-jogo, o comandante analisou a falta de maturidade do seu elenco e citou a média de idade como um dos fatores para a dificuldade na elite nacional.

‘Depois que tomamos os gols, sentimos mesmo. A questão da ansiedade, estamos trabalhando. Vale lembrar que o Bragantino tem a menor média de idade do campeonato. Faltou maturidade e atenção para marcar a jogada dos dois gols. Depois disso, a gente se perdeu no jogo. No segundo tempo, voltamos com outra postura. Mas não conseguimos criar chances de gol’, afirmou.