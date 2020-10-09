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futebol

Barbieri lamenta a falta de maturidade do Braga contra o Inter

Treinador citou a média de idade do seu elenco e viu o time sentir o peso dos gols do rival...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:01

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:01

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Diante do Internacional o desempenho do Bragantino foi pífio. Sem brilho ofensivo e com graves falhas na defesa, o time comandado por Mauricio Barbieri saiu de campo derrotado e afundado na zona do rebaixamento.No pós-jogo, o comandante analisou a falta de maturidade do seu elenco e citou a média de idade como um dos fatores para a dificuldade na elite nacional.
‘Depois que tomamos os gols, sentimos mesmo. A questão da ansiedade, estamos trabalhando. Vale lembrar que o Bragantino tem a menor média de idade do campeonato. Faltou maturidade e atenção para marcar a jogada dos dois gols. Depois disso, a gente se perdeu no jogo. No segundo tempo, voltamos com outra postura. Mas não conseguimos criar chances de gol’, afirmou.
Com o resultado adverso de 2 a 0, o Bragantino se encontra na penúltima colocação, com 12 pontos. Na próxima rodada, o Massa Bruta encara o Atlético-GO, fora de casa.

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