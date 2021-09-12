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futebol

Barbieri fala sobre erros do Bragantino em novo tropeço dentro de casa

Comandante não escondeu a sua chateação após mais um resultado negativo no Nabi Abi Chedid...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 11:04
Crédito: Barbieri ficou chateado com a derrota em casa (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Entra semana, sai semana e o Red Bull Bragantino continua com dificuldade para encontrar bons resultados dentro do Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na noite do último sábado, o Massa Bruta recebeu a Chapecoense e abriu vantagem. Mas na etapa final, o time voltou a cair de rendimento e sofreu a virada nos minutos finais.
Na coletiva de imprensa, o técnico Maurício Barbieri lamentou a enxurrada de erros da sua equipe, principalmente na bola parada.
‘A gente tem procurado buscar uma solução. Acho que temos conseguido sair na frente, mas não temos conseguido sustentar o placar, tão pouco definir o jogo. Esse é um problema evidente. O adversário, quando está perdendo, tem se lançado aos ataques e tem dado os espaços para gente. A gente tem sido incapaz de definir os lances com qualidade e aumentar a vantagem que a gente tem, para ficar de uma forma mais confortável. Também não temos conseguido defender. Temos tomado decisões ruins, especialmente no fim do jogo, em relação às bolas paradas’, comentou.
Calendário
O Bragantino busca a sua recuperação no Brasileiro diante do Bahia, fora de casa, em Pituaçu.

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