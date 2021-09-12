Barbieri fala sobre erros do Bragantino em novo tropeço dentro de casa

Na noite do último sábado, o Massa Bruta recebeu a Chapecoense e abriu vantagem. Mas na etapa final, o time voltou a cair de rendimento e sofreu a virada nos minutos finais.

‘A gente tem procurado buscar uma solução. Acho que temos conseguido sair na frente, mas não temos conseguido sustentar o placar, tão pouco definir o jogo. Esse é um problema evidente. O adversário, quando está perdendo, tem se lançado aos ataques e tem dado os espaços para gente. A gente tem sido incapaz de definir os lances com qualidade e aumentar a vantagem que a gente tem, para ficar de uma forma mais confortável. Também não temos conseguido defender. Temos tomado decisões ruins, especialmente no fim do jogo, em relação às bolas paradas’, comentou.