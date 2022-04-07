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futebol

Barbieri classificou vitória do Bragantino na Libertadores como 'feito enorme'

Foi o primeiro jogo do Massa Bruta na história da principal competição sul-americana de clubes...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 17:17

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:17

Se pela realização do confronto em si o embate diante do Nacional-URU já tinha um teor histórico para o Bragantino, a vitória por 2 a 0 trouxe um sabor ainda mais especial ao Massa Bruta e sua intenção de ir longe logo na sua primeira participação de Copa Libertadores. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa entrevista coletiva depois do confronto no Nabizão, o técnico Mauricio Barbieri dimensionou como "um feito enorme" o triunfo construído através dos tentos de Ytalo e José Hurtado.
Apesar do contentamento pelos três pontos, o treinador não deixou de pontuar que enxergou uma quantidade de erros acima do desejado quando teve maior controle da partida, algo que poderia proporcionar maior vantagem no marcador.
- Tem um significado grande para nós. Um feito enorme, por tudo que representava o jogo. Primeira participação, enfrentando um adversário com uma história imensa. Sabíamos que seria um jogo difícil. No primeiro tempo, tivemos uma soberania absoluta. Faltou caprichar um pouco mais para definir umas jogadas - disse o comandante do Braga, agregando:
- No segundo tempo, eles vieram mais na imposição física, mas a equipe se comportou muito bem. Numa estreia, em que todo mundo está ansioso, foi muito bom. Estou feliz, orgulhoso de todos eles. Conseguimos marcar a história do Bragantino de forma positiva com essa vitória.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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