Barbieri avisa que Bragantino vai com força máxima na Copa do Brasil

Crédito: Treinador é um dos símbolos da campanha de recuperação do Massa Bruta (Ari Ferreira

Devido a maratona de jogos neste começo de 2021, o técnico Mauricio Barbieri ouviu especulações que ele poderia tirar alguns atletas do Red Bull Bragantino para o duelo contra o Mirassol, válido pela Primeira Fase da Copa do Brasil.

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Porém, devido ao regulamento da competição, que nesta fase é apenas um jogo, o treinador avisou que vai com força máxima.

‘Minha ideia não é de maneira nenhuma entrar com uma equipe alternativa. É um jogo único, um jogo complicado. O Mirassol é uma equipe de Série A1 no Paulista, que é o estadual mais difícil do país. É um grande adversário, vem num bom momento e tem tudo para ser um jogo de muita dificuldade’, afirmou na coletiva.

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