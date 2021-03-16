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Barbieri avisa que Bragantino vai com força máxima na Copa do Brasil

Devido ao regulamento do torneio nacional, o comandante não vai poupar ninguém contra o Mirassol...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:48

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 10:48
Crédito: Treinador é um dos símbolos da campanha de recuperação do Massa Bruta (Ari Ferreira
Devido a maratona de jogos neste começo de 2021, o técnico Mauricio Barbieri ouviu especulações que ele poderia tirar alguns atletas do Red Bull Bragantino para o duelo contra o Mirassol, válido pela Primeira Fase da Copa do Brasil.
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Porém, devido ao regulamento da competição, que nesta fase é apenas um jogo, o treinador avisou que vai com força máxima.
‘Minha ideia não é de maneira nenhuma entrar com uma equipe alternativa. É um jogo único, um jogo complicado. O Mirassol é uma equipe de Série A1 no Paulista, que é o estadual mais difícil do país. É um grande adversário, vem num bom momento e tem tudo para ser um jogo de muita dificuldade’, afirmou na coletiva.
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Vale lembrar, que o jogo entre os clubes paulistas irá acontecer em Cariacica, no Espírito Santo.

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