Barbieri analisa o volume do jogo do Bragantino

Crédito: Claudinho marcou o segundo gol do Massa Bruta (Divulgação/Bragantino

Na última quinta-feira, o Bragantino mostrou a sua força diante da Luverdense e garantiu uma vaga na Terceira Fase da Copa do Brasil, feito que foi muito comemorado dentro do clube.

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Na conversa com a imprensa, o técnico Mauricio Barbieri elogiou a postura dos seus comandados e alertou para as chances desperdiçadas ao longo dos 90 minutos.

‘Jogar aqui é sempre difícil, envolve uma logística diferente de viagem, horas de horas, a condição do campo também não favorecia o nosso jogo. Procuramos fazer um jogo mais vertical, com mais volume, e acho que fizemos isso bem. Tomamos um gol em um lance isolado, que foi um pênalti. Depois, a equipe deles pouco criou. O que poderíamos ter melhorado era aproveitar as oportunidades que criamos’, afirmou na coletiva.

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