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Barbieri analisa o volume do jogo do Bragantino

Massa Bruta confirmou o seu favoritismo diante da Luverdense e avançou na Copa do Brasil...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 20:04
Crédito: Claudinho marcou o segundo gol do Massa Bruta (Divulgação/Bragantino
Na última quinta-feira, o Bragantino mostrou a sua força diante da Luverdense e garantiu uma vaga na Terceira Fase da Copa do Brasil, feito que foi muito comemorado dentro do clube.
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Na conversa com a imprensa, o técnico Mauricio Barbieri elogiou a postura dos seus comandados e alertou para as chances desperdiçadas ao longo dos 90 minutos.
‘Jogar aqui é sempre difícil, envolve uma logística diferente de viagem, horas de horas, a condição do campo também não favorecia o nosso jogo. Procuramos fazer um jogo mais vertical, com mais volume, e acho que fizemos isso bem. Tomamos um gol em um lance isolado, que foi um pênalti. Depois, a equipe deles pouco criou. O que poderíamos ter melhorado era aproveitar as oportunidades que criamos’, afirmou na coletiva.
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Agora, o Bragantino volta a se concentrar no Campeonato Paulista, que ainda não tem data para recomeçar. Na Copa do Brasil, o time aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário.

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