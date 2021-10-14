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futebol

Baptistão sai lesionado ainda no começo do jogo e vira dúvida no Peixe

Atacante ainda busca seu primeiro gol pelo Santos, mas é titular absoluto de Carille...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 21:47

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 21:47

Crédito: Divulgação
Léo Baptistão vive mesmo uma maré de azar no Santos. No jogo desta noite contra o Atlético, no Mineirão, ele deixou o campo com menos de 10 minutos de bola rolando.Em um lance correndo sozinho o atacante sentiu um desconforto na panturrilha esquerda e logo caiu no gramado. O departamento médico do Peixe, no atendimento ainda em campo, pediu a substituição do jogador, que agora é dúvida para os próximos jogos da equipe. No seu lugar, Carille escolheu pela entrada de Raniel, autor do gol da equipe na derrota por 3 a 1 no Mineirão. Ainda no decorrer da partida o clube avisou que Baptistão será reavaliado pelos médicos nos próximos dias.Baptistão chegou ao Peixe no final do mês de agosto para assumir a posição de centroavante, vaga deixada por Kaio Jorge, negociado com a Juventus, da Itália. Apesar de muita luta e entrega, o atacante ainda não conseguiu balançar as redes com a camisa alvinegra: são sete jogos sem nenhum gol.No próximo domingo o Peixe encara o Sport, em Recife, provavelmente sem Baptistão. Para esse confronto Sánchez deve estar de volta após cumprir suspensão contra o Atlético.

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