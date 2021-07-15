Bap rebate críticas ao Flamengo na Argentina e sugere outro viés na imprensa: 'Que tal essa manchete?'

Crédito: Divulgação/Flamengo

Mesmo em uma de suas piores atuações dos últimos meses, o Flamengo conseguiu a façanha de vencer o Defensa y Justicia, na última noite, na Argentina, por 1 a 0 - gol de Michael. O triunfo deixou o Rubro-Negro com vantagem para o jogo de volta das oitavas da Libertadores e motivou um dirigente a rebater críticas em cima do importante triunfo fora de casa. Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap e vice-presidente de relações externas do clube, foi ao Twitter indicar uma manchete com prisma otimista.

- Pela primeira vez em sua história, o Flamengo ganha a segunda partida seguida na Argentina (a primeira foi contra o Vélez Sarsfield, ainda com Rogério Ceni, demitido recentemente). Que tal essa manchete? Cada um vê os fatos de uma forma diferente. Dá-lhe Mengão! AGENDA DO FLAMENGO

Com a vantagem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30, no Rio ou em Brasília e possivelmente com público. A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

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