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Bap diz se teve influência na contratação do técnico do Flamengo: 'Qualquer coisa diferente é mentira'

Sobre o acordo com Paulo Sousa, dirigente rubro-negro e homem de confiança de Landim avisou: 'Minha participação limitou-se à aprovação pelo Conselho do perfil dos candidatos'...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 13:48

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 13:48

Recém-eleito ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, foi às redes sociais e fez questão de se desvincular quanto à escolha de dirigentes do departamento de futebol por Paulo Sousa para novo técnico. - Sobre a contratação de nosso técnico, quero esclarecer que o processo de negociações foi conduzido por quem estava em Portugal tendo conversas pelo clube. Minha participação limitou-se à aprovação pelo Conselho do perfil dos candidatos. Qualquer coisa diferente disso é mentira - postou Bap.
Luiz Eduardo Baptista está em viés de deixar o cargo de vice-presidente de relações externas do Flamengo, em que esteve durante a primeira Era Rodolfo Landim, que o tem como conselheiro de confiança.
Já houve atritos entre Bap e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, por conta de divergências em relação a escolhas internas - como na não continuidade de Paulo Pelaipe, ex-gerente de futebol do clube, para 2020.
Braz está com Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, em Portugal há cerca de uma semana, onde chegaram a um acordo com Paulo Sousa por duas temporadas. O treinador deixará a seleção polonesa para treinar o Fla - entenda o que pesou para a escolha aqui.
Crédito: Apartirde2022,BapseráopresidentedoConselhodeAdministraçãodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/CRF

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