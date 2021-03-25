BAP comenta sobre divergências internas: 'Fazemos o que for melhor para o Flamengo, não para amigos'

Vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, se manifestou no Twitter, nesta quinta-feira, e abordou a questão que voltou à tona após a não contratação de Rafinha e consequentes falas do lateral-direito, a respeito de uma possível "guerra política" vivida no clube.BAP, contudo, tem se posicionado a fim de evitar polêmicas sobre o modus operandi da diretoria rubro-negra. Hoje não foi diferente, e o VP afirmou que "pluralidade de ideias é melhor para o clube" e que a direção faz o melhor para o Flamengo, "não para amigos", citando o noticiário na imprensa.