Bangu confirma a transferência de Lucas Oliveira para o Vasco

O ponta Lucas Oliveira será mesmo jogador do Vasco. A negociação entre o ponta, o Cruz-Maltino e o Bangu foi confirmada pelo agora ex-clube do ponta na tarde desta segunda-feira. Negócio concluído.Lucas chega para posição carente no elenco vascaíno. Atualmente, somente Gabriel Pec e os pouquíssimo utilizados Jhon Sánchez e Vinícius são atacantes de velocidade.
O contrato do jogador com o Bangu se encerraria em dezembro. Feito o acordo com o Vasco, o clube da Zona Oeste mantém um percentual dos direitos econômicos.
