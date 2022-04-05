Banfield x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos visita o Banfield nesta terça-feira (5), no Estádio Florencio Sola, às 19h15 (de Brasília), no jogo de abertura do Grupo C da Copa Sul-Americana. Além do Peixe e do time argentino, Union La Calera e Universid Catolica completam o grupo.O técnico Fabián Bustos teve duas semanas para trabalhar e preparar a equipe. Os dias foram marcados por treinos em dois períodos: às 8 horas e às 16 horas. Durantes todos os dias da semana, o Peixe treinou nestes horários. Um deles, inclusive, foi aberto à imprensa.
As principais novidades no time titular são os reforços recentemente contratados. Maicon, que veio do Cruzeiro, Willian Maranhão, do Bahia e Rodrigo Fernández, do Guaraní, devem começar pela primeira vez como titulares.Já os donos da casa jogaram no final de semana e saíram derrotados. O Banfield perdeu para o Argentino Juniors por 2 a 0, Estádio Florêncio Sola, na última sexta-feira (1), pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Argentino.
A equipe do técnico Diego Dabove ocupa a sétima colocação do seu grupo na competição, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas com 11 gols marcados e 9 sofridos nos oito jogos disputados.
FICHA TÉCNICABANFIELD X SANTOS
Data e hora: 05 de abril de 2022, às 19h15Local: Estádio Florencio Sola (ARG)Árbitro: Derlis Lopez (PAR)Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
BANFIELD: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Maciel, Luciano Lollo e Ian Escobar; Urzi, Domingo, Galoppo e Álvarez; Erik Lopez e Juan Manuel Cruz. Técnico: Hugo Donato
SANTOS: João Paulo, Eduardo Bauermann, Maicon e Kaiky; Marcos Guilherme, Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga. Técnico: Fabián BustosDesfalques: Angulo, Jhojan Julio (não regularizados), Marcos Leonardo (suspenso), Ângelo e Léo Baptistão (lesionados)