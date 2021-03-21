Bandeirinha do Fluminense em São Januário causa polêmica entre figuras vascaínas

Crédito: Bangu era o mandatário da partida, porém, Fluminense colocou bandeirinha do clube no escanteio. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Neste sábado, Fluminense e Bangu se enfrentaram, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Durante a partida, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0, figuras vascaínas se pronunciaram contra o fato do Fluminense ter colocado uma bandeirinha do clube no escanteio, retirando a do Vasco que costuma a estar presente nos jogos dentro do estádio.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaAs reclamações começaram logo na sequência da publicação que o Fluminense fez, justamente mostrando a bandeirinha cravada na linha do escanteio. O ex-candidato a presidência do Vasco, Leven Siano, foi o primeiro a se posicionar nas redes-sociais. - São Januário na mão dos golpistas! - disse o advogado.