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Bandeirinha do Fluminense em São Januário causa polêmica entre figuras vascaínas

Os ex-candidatos a presidência do Vasco, Julio Brant e Leven Siano criticaram a adoção da bandeirinha Tricolor no estádio. Além deles, Euriquinho também se pronunciou contra...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 14:27
Crédito: Bangu era o mandatário da partida, porém, Fluminense colocou bandeirinha do clube no escanteio. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Neste sábado, Fluminense e Bangu se enfrentaram, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Durante a partida, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0, figuras vascaínas se pronunciaram contra o fato do Fluminense ter colocado uma bandeirinha do clube no escanteio, retirando a do Vasco que costuma a estar presente nos jogos dentro do estádio.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaAs reclamações começaram logo na sequência da publicação que o Fluminense fez, justamente mostrando a bandeirinha cravada na linha do escanteio. O ex-candidato a presidência do Vasco, Leven Siano, foi o primeiro a se posicionar nas redes-sociais. - São Januário na mão dos golpistas! - disse o advogado.
Em seguida, Julio Brant - ex-candidato a presidência do Vasco - e Euriquinho - filho de Eurico Miranda - também utilizaram as redes sociais para condenarem a atitude do Fluminense.

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