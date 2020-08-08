Bandeira do Vasco é hasteada no novo CT, e Campello celebra: 'Vai trazer grandes frutos'

O Vasco fez, na tarde deste sábado, a solenidade de hasteamento da bandeira do clube no novo centro de treinamentos. O local, em breve, vai abrigar as atividades do elenco principal do Cruz-Maltino. O evento deste final de semana contou com a presença de personagens que participaram do passado e do presente do clube, além de figuras importantes para a negociação e construção do CT.Estiveram presentes no local, na Zona Oeste, o vereador do Rio Alexandre Isquierdo (DEM); o prefeito Marcelo Crivella; o maior ídolo e ex-presidente do clube Roberto Dinamite; o técnico do time principal, Ramon Menezes; o coordenador-técnico, Antonio Lopes; o capitão Leandro Castan e outros jogadores como Ribamar, Fellipe Bastos, Vinícius; além de Pedro Seixas, vice-presidente de obras e engenharia do Cruz-Maltino, Carlos Leão, vice de finanças e também liderança no projeto do CT, e André Mazzuco, diretor executivo de futebol do clube. Além, obviamente, do atual presidente do clube, Alexandre Campello, que agradeceu.