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Bandeira do Vasco é hasteada no novo CT, e Campello celebra: 'Vai trazer grandes frutos'

Presidente do Vasco comemorou a inauguração simbólica do novo local de atividades do elenco profissional do clube de São Januário. Evento foi prestigiado...
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Publicado em 

08 ago 2020 às 17:53

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 17:53

Crédito: Evento foi marcado por aglomeração de pessoas, com a maioria utilizando máscara (Reprodução/Vasco TV
O Vasco fez, na tarde deste sábado, a solenidade de hasteamento da bandeira do clube no novo centro de treinamentos. O local, em breve, vai abrigar as atividades do elenco principal do Cruz-Maltino. O evento deste final de semana contou com a presença de personagens que participaram do passado e do presente do clube, além de figuras importantes para a negociação e construção do CT.Estiveram presentes no local, na Zona Oeste, o vereador do Rio Alexandre Isquierdo (DEM); o prefeito Marcelo Crivella; o maior ídolo e ex-presidente do clube Roberto Dinamite; o técnico do time principal, Ramon Menezes; o coordenador-técnico, Antonio Lopes; o capitão Leandro Castan e outros jogadores como Ribamar, Fellipe Bastos, Vinícius; além de Pedro Seixas, vice-presidente de obras e engenharia do Cruz-Maltino, Carlos Leão, vice de finanças e também liderança no projeto do CT, e André Mazzuco, diretor executivo de futebol do clube. Além, obviamente, do atual presidente do clube, Alexandre Campello, que agradeceu.
- É um sentimento de orgulho, de satisfação em ver um projeto que não só vai aumentar o patrimônio do clube, mas é um marco para o futuro do clube. Vai trazer grandes frutos para o Vasco da Gama - projetou.
Durante a cerimônia, Campello, Alexandre Isquierdo e o prefeito Marcelo Crivella discursaram. O parlamentar municipal exaltou a valorização da região a partir da presença do clube. Já Crivella alternou elogios a personagens do clube e alusões à história do Vasco e do futebol com elogios a apoiadores.

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