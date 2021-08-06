Banco digital do Flamengo alcança 1,5 milhão de contas abertas, e VP comemora: 'Sucesso estrondoso'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Menos de 15 dias depois de completar seu primeiro ano de lançamento, o Nação BRB FLA bateu a marca de 1,5 milhão de clientes. Fruto da parceria estratégica do Flamengo com o patrocinador máster, o banco digital está presente em 85% das cidades do Brasil e em 39 países, distribuídos por todos os continentes.

+ Flamengo abre venda de ingressos para jogo contra o Olímpia; saiba mais- Estamos muito felizes com os resultados atingidos em pouco mais de um ano do Nação BRB FLA. A marca de 1,5 milhão de contas só foi possível graças ao engajamento da torcida rubro-negra. Os números nos dão ainda mais energia para continuarmos em processo contínuo de aperfeiçoamento e oferta - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A marca também foi comemorada por Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo:

- Temos muito o que comemorar, dentro e fora de campo. Nosso banco Nação BRB FLA é um sucesso estrondoso, com mais de 1,5 milhão de clientes, e nosso futebol rubro-negro deu muitas alegrias à Nação, com vitórias e títulos inesquecíveis. Mais uma vez, provamos que juntos somos mais fortes e convocamos a torcida para fazer parte deste time.

Celebrada como uma nova modalidade de negócio, a parceria entre Flamengo e o Banco de Brasília rende aos cofres rubro-negros o valor mínimo de R$ 32 milhões por ano e prevê a possibilidade de uma remuneração variável ao clube.

Essa expectativa de receita extra depende justamente dos lucros do banco digital Nação BRB FLA. Como tem R$ 32 milhões garantidos anualmente, o Flamengo só terá direito a um valor adicional caso os lucros superem R$ 64 milhões no período de um ano.

+ Fla joga no domingo! Veja a tabela completa do Brasileirão