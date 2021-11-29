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Bancado por Abel Ferreira, Mayke tem atuação de destaque e bicampeão da Libertadores

O lateral direito recuperou-se de lesão, substituiu Marcos Rocha e conquistou a América pela segunda vez...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 11:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:00

O lateral direito Mayke sagrou-se Bicampeão da Taça Libertadores, na tarde desse sábado (27 de novembro), após o Palmeiras vencer o Flamengo, por 2 a 1, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ele se recuperou de grave lesão, fez dois jogos antes da final e foi titular na decisão da América.
Os gols do Verdão foram anotados por Raphael Veiga com uma linda assistência do Mayke ainda no primeiro tempo, e Deyverson, na prorrogação. O Flamengo anotou com Gabriel, na segunda etapa.– É uma emoção indescritível. Foi um ano de superação em todos os sentidos, mas me preparei muito para esse momento. Para ser campeão, precisa saber ser campeão, ninguém ganha por acaso. Tive apoio de todos os departamentos do clube, da minha família, do meu empresário. É esse contexto e essa estrutura que tornam as pessoas mais fortes. Quanto ao jogo, o time esteve muito bem em campo. Sabíamos que seria um desafio muito difícil. Estou muito feliz por ter participado da jogada do primeiro gol, mas o mais importante foi ter conquistado esse título tão importante para todos.
Mayke conquistou o seu segundo título da Libertadores com clube Alviverde. O primeiro veio em 2020. No Palmeiras desde 2017, também foi campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Florida Cup no ano passado, e do Campeonato Brasileiro, em 2018, quando recebeu o prêmio Bola de Prata.
Crédito: MaykedurantetreinodoPalmeirasnaAcademiadeFutebol.(Foto:CesarGreco

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