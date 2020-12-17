Baliza zero: os bastidores da classificação do Palmeiras na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira superou mais um adversário no Allianz Parque e garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores 2020. Com mais uma vitória por 3 a 0, desta vez sobre o Libertad-PAR, o Verdão garantiu pela oitava vez o seu nome entre as quatro melhores equipes do continente e comemorou muito no pós duelo.

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Weverton foi um dos grandes nomes da classificação palmeirense diante do Libertad. Ainda no começo do jogo, quando o placar apontava 0 a 0, o goleiro fez uma importante defesa que manteve a vantagem alviverde no confronto.

Ao final da partida, abraçado por Abel Ferreira, o camisa 21 comentou sobre o lance e falou que a meta sempre é de manter a baliza (gol) zero. O goleiro da Seleção Brasileira chegou ao seu sétimo jogo seguido sem ser vazado no Allianz Parque. ‘Não temer ninguém, respeitar a todos!‘

Com o lema de Abel Ferreira, o perfil oficial da Libertadores trouxe imagens exclusivas da vitória alviverde sobre o Libertad com foco nas comemorações e nos gestos do português na área técnica durante o jogo. Coração fervendo!