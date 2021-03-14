Balieiro comemora mais um gol e destaca aposta do Santos na base

Crédito: Reprodução / Twitter Santos FC

Pelo segundo jogo seguido, o volante Vinícius Balieiro balançou as redes com a camisa do Santos. Depois de abrir o placar na vitória sobre o Deportivo Lara, terça-feira, pela Copa Libertadores, o garoto fez o gol da vitória do Peixe diante do Ituano na noite deste sábado, na Vila, pelo Paulistão.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaApós o jogo, o garoto, que está no Peixe desde 2017 depois de se destacar pelo Paulista de Jundiaí na Copa São Paulo, comemorou bastante o gol e as oportunidades que está tendo na equipe.

- Estou muito feliz. Estou trabalhando forte há bastante tempo para ganhar uma oportunidade e fui coroado com o gol da vitória. Estou muito feliz - afirmou o garoto.

Vinícius Balieiro também destacou a aposta do Santos nos pratas-da-casa. Neste sábado, mais uma vez o Peixe entrou em campo com uma equipe repleta de garotos formados no clube.