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Balieiro comemora mais um gol e destaca aposta do Santos na base

Garoto marcou pelo segundo jogo seguido e valorizou aposta do Peixe nos Meninos da Vila...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 22:09
Crédito: Reprodução / Twitter Santos FC
Pelo segundo jogo seguido, o volante Vinícius Balieiro balançou as redes com a camisa do Santos. Depois de abrir o placar na vitória sobre o Deportivo Lara, terça-feira, pela Copa Libertadores, o garoto fez o gol da vitória do Peixe diante do Ituano na noite deste sábado, na Vila, pelo Paulistão.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaApós o jogo, o garoto, que está no Peixe desde 2017 depois de se destacar pelo Paulista de Jundiaí na Copa São Paulo, comemorou bastante o gol e as oportunidades que está tendo na equipe.
- Estou muito feliz. Estou trabalhando forte há bastante tempo para ganhar uma oportunidade e fui coroado com o gol da vitória. Estou muito feliz - afirmou o garoto.
Vinícius Balieiro também destacou a aposta do Santos nos pratas-da-casa. Neste sábado, mais uma vez o Peixe entrou em campo com uma equipe repleta de garotos formados no clube.
- O Santos não tem medo de colocar a base. Por isso surgem vários craques. A torcida está sempre com os meninos da Vila - afirmou.

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