Bale deseja voltar ao Real Madrid após empréstimo com Tottenham

O atacante Gareth Bale admitiu que planeja voltar ao Real Madrid para a próxima temporada. Em coletiva de imprensa pelo País de Gales, o jogador revelou que voltou ao Tottenham para ganhar ritmo de jogo e estar apto para atuar na Eurocopa e Eliminatórias da Copa do Mundo.- O plano original era ficar um ano no Tottenham e, após a Eurocopa, ainda me falta um ano de contrato com o Real Madrid. Meu plano é voltar. A razão principal pela qual vim para os Spurs este ano foi porque queria jogar e estar em forma para a Eurocopa.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo
Bale tem um contrato com a equipe merengue e deve receber cerca de 30 milhões de euros (R$ 197 milhões) brutos na próxima temporada. O atacante não abre mão de receber todo o dinheiro que pode e dificulta o planejamento do time de Zidane para o ano de 2021/2022.