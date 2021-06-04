Balbuena livre no mercado empolga torcedores do Corinthians nas redes sociais

Campeão paulista, em 2017 e 2017, e brasileiro (em 2017) pelo Corinthians, o zagueiro Fabián Balbuena está livre no mercado, após o West Ham, da Inglaterra, anunciar que não prorrogará o vínculo com o jogador.

Atualmente, as opções da zaga corinthiana são: Gil, João Victor, Bruno Méndez, Raul e Léo Santos. Jemerson tem contrato até o fim deste mês e não deve ser renovado.

Assim como tem torcedor alvoroçado com a liberdade de mercado de Balbuena, há alguns que entendem a dificuldade de retorno do jogador ao Timão neste momento, justamente pelo fraco momento monetário do clube, que possui aproximadamente R$ 1 bilhão em dívidas.