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Balbuena livre no mercado empolga torcedores do Corinthians nas redes sociais

Defensor paraguaio que brilhou pelo Timão entre 2017 e 2018 e não terá o contrato renovado com o West Ham, da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 17:03

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 17:03

Campeão paulista, em 2017 e 2017, e brasileiro (em 2017) pelo Corinthians, o zagueiro Fabián Balbuena está livre no mercado, após o West Ham, da Inglaterra, anunciar que não prorrogará o vínculo com o jogador.
Atualmente, as opções da zaga corinthiana são: Gil, João Victor, Bruno Méndez, Raul e Léo Santos. Jemerson tem contrato até o fim deste mês e não deve ser renovado.
Assim como tem torcedor alvoroçado com a liberdade de mercado de Balbuena, há alguns que entendem a dificuldade de retorno do jogador ao Timão neste momento, justamente pelo fraco momento monetário do clube, que possui aproximadamente R$ 1 bilhão em dívidas.
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