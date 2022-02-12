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futebol

Balbi destaca atuação do Flamengo e a possibilidade do bi mundial: 'Podemos ganhar de qualquer time'

Na luta pelo bicampeonato, time de basquete do Fla agora enfrenta o San Pablo Burgos, da Espanha, neste domingo
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 15:46
Com uma grande atuação coletiva, o Flamengo venceu o Lakeland Magic, o campeão da última G League, liga de desenvolvimento da NBA, por 94 a 71, e avançou à final da Copa Intercontinental da Fiba. E Franco Balbi, armador rubro-negro e destaque no confronto realizado no Cairo (Egito), avaliou a vitória e o cenário às vésperas da decisão.- É muito importante para a gente estar em mais uma final, em busca de mais um título para o Flamengo. É uma responsabilidade muito grande e nossa expectativa está muito alta. Fizemos um baita jogo, deixamos o Lakeland Magic com apenas 71 pontos, e isso não é fácil.
- O planejamento ocorreu bem, nos treinamos e estudamos sobre eles, principalmente o Gustavo (técnico). A gente precisava de uma vitória assim. Sabemos que podemos perder, mas que também podemos ganhar de qualquer time. E, agora, estamos muito à vontade para jogar mais uma final - completou Balbi, que anotou 17 pontos, nove assistências e quatro rebotes na semi.
Campeão mundial em 2014, o FlaBasquete agora segue na luta pelo bi, neste domingo, às 15h. A partida será contra o San Pablo Burgos, da Espanha e campeão europeu, que derrotou o Zamalek, do Egito, na outra semifinal. O duelo será transmitido pela FlaTV, em áudio, e pela ESPN, com imagens.
Crédito: TimedoFlamengofazafestanovestiário(Foto:GilvandeSouza/CRF

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