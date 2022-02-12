Balbi destaca atuação do Flamengo e a possibilidade do bi mundial: 'Podemos ganhar de qualquer time'

Com uma grande atuação coletiva, o Flamengo venceu o Lakeland Magic, o campeão da última G League, liga de desenvolvimento da NBA, por 94 a 71, e avançou à final da Copa Intercontinental da Fiba. E Franco Balbi, armador rubro-negro e destaque no confronto realizado no Cairo (Egito), avaliou a vitória e o cenário às vésperas da decisão.- É muito importante para a gente estar em mais uma final, em busca de mais um título para o Flamengo. É uma responsabilidade muito grande e nossa expectativa está muito alta. Fizemos um baita jogo, deixamos o Lakeland Magic com apenas 71 pontos, e isso não é fácil.