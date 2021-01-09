Baixo rendimento e muitos cartões: Willian Pottker é cobrado pelos torcedores do Cruzeiro

O atacante Willian Pottker foi um pedido pessoal de Felipão para reforçar o ataque do Cruzeiro na Série B. A expectativa era de ter um jogador que qualificasse o ataque celeste, muito oscilante no campeonato. Todavia, após 10 jogos pela Raposa, Pottker não apresentou um futebol convincente e ainda tem sido protagonista de cenas atos de indisciplina dentro de campo. Em 10 jogos, o atacante foi expulso duas vezes( contra Sampaio Corrêa e Guarani), além de ter recebido 10 cartões amarelos. No desempenho de campo, o jogador, que veio do Internacional, também não vem fazendo uma grande jornada pela Raposa. Marcou apenas dois gols desde que chegou. A expulsão de Pottker contra o Sampaio Corrêa deixou o Cruzeiro com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro, obrigando o time a ficar mais tempo na defesa do que tentando ampliar o placar. A exclusão do atacante foi relatada pelo árbitro em súmula, que escreveu que sua reclamação teria sido "ostensiva e grosseira".