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Baixo rendimento e muitos cartões: Willian Pottker é cobrado pelos torcedores do Cruzeiro

O atacante, que veio para o clube mineiro a pedido de Felipão, fez apenas dois gols com a camisa celeste já acumula duas expulsões em 10 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 19:01

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:01

Crédito: Pottker tem, até o momento, baixo rendimento em campo e muitos cartões , com duas expulsões-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O atacante Willian Pottker foi um pedido pessoal de Felipão para reforçar o ataque do Cruzeiro na Série B. A expectativa era de ter um jogador que qualificasse o ataque celeste, muito oscilante no campeonato. Todavia, após 10 jogos pela Raposa, Pottker não apresentou um futebol convincente e ainda tem sido protagonista de cenas atos de indisciplina dentro de campo. Em 10 jogos, o atacante foi expulso duas vezes( contra Sampaio Corrêa e Guarani), além de ter recebido 10 cartões amarelos. No desempenho de campo, o jogador, que veio do Internacional, também não vem fazendo uma grande jornada pela Raposa. Marcou apenas dois gols desde que chegou. A expulsão de Pottker contra o Sampaio Corrêa deixou o Cruzeiro com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro, obrigando o time a ficar mais tempo na defesa do que tentando ampliar o placar. A exclusão do atacante foi relatada pelo árbitro em súmula, que escreveu que sua reclamação teria sido "ostensiva e grosseira".
SIMULE OS JOGOS DA RAPOSA NA SÉRIE B EM NOSSA TABELA -Vocês são muito ruins, vocês são muito ruins, seus árbitros ruins - teria dito o atacante. A expulsão diante do time maranhense geraram críticas dos torcedores da Raposa nas redes sociais do clube. Veja algumas reações abaixo.
Expulsão de Giovanni Piccolomo​O Cruzeiro teve outro prejuízo no duelo diante do Sampaio Corrêa: a expulsão do meia meia Giovanni, quando estava no banco de reservas. O árbitro do jogo, Paulo Henrique Schleich Vollkopf , relatou que o jogador cruzeirense proferiu xingamentos no banco de reservas.-Vai tomar no..., aqui não é base não, p... - teria dito o meia cruzeirense. Nem Pottker, nem Giovanni poderão atuar contra o Oeste, na próxima quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada da Série B.

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