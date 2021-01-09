Baixo rendimento e muitos cartões: Willian Pottker é cobrado pelos torcedores do Cruzeiro

O atacante Willian Pottker foi um pedido pessoal de Felipão para reforçar o ataque do Cruzeiro na Série B. A expectativa era de ter um jogador que qualificasse o ataque celeste, muito oscilante no campeonato. Todavia, após 10 jogos pela Raposa, Pottker não apresentou um futebol convincente e ainda tem sido protagonista de cenas atos de indisciplina dentro de campo. Em 10 jogos, o atacante foi expulso duas vezes( contra Sampaio Corrêa e Guarani), além de ter recebido 10 cartões amarelos. No desempenho de campo, o jogador, que veio do Internacional, também não vem fazendo uma grande jornada pela Raposa. Marcou apenas dois gols desde que chegou. A expulsão de Pottker contra o Sampaio Corrêa deixou o Cruzeiro com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro, obrigando o time a ficar mais tempo na defesa do que tentando ampliar o placar. A exclusão do atacante foi relatada pelo árbitro em súmula, que escreveu que sua reclamação teria sido "ostensiva e grosseira".
SIMULE OS JOGOS DA RAPOSA NA SÉRIE B EM NOSSA TABELA -Vocês são muito ruins, vocês são muito ruins, seus árbitros ruins - teria dito o atacante. A expulsão diante do time maranhense geraram críticas dos torcedores da Raposa nas redes sociais do clube. Veja algumas reações abaixo.
Expulsão de Giovanni PiccolomoO Cruzeiro teve outro prejuízo no duelo diante do Sampaio Corrêa: a expulsão do meia meia Giovanni, quando estava no banco de reservas. O árbitro do jogo, Paulo Henrique Schleich Vollkopf , relatou que o jogador cruzeirense proferiu xingamentos no banco de reservas.-Vai tomar no..., aqui não é base não, p... - teria dito o meia cruzeirense. Nem Pottker, nem Giovanni poderão atuar contra o Oeste, na próxima quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada da Série B.