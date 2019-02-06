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Desfalques

Baixas no Rio Branco: Raniere se machuca e Tiquinho rumo à Finlândia

Volante vai passar por uma cirurgia no joelho na próxima semana, enquanto o atacante fez um acordo com a diretoria alvinegra

Publicado em 

06 fev 2019 às 18:06

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 18:06

O Capixabão 2019 mal começou e o Rio Branco já sofreu duas baixas importantes para a sequência da temporada 2019: o volante Raniere e o atacante Tiquinho.
Raniere e Tiquinho estão fora do Rio Branco para o restante da temporada Crédito: Fotos: Thiago Félix/Rio Branco
De acordo com o médico do clube, Dr. José Carlos Gomes, o volante Raniere, até então titular do técnico Caco Espinoza, sofreu lesões graves nos tendões da coxa esquerda e que também chegam ao joelho. A lesão ocorreu num lance onde um atleta do Rio Branco de Venda Nova caiu por cima da perna do volante alvinegro, no empate por 0 a 0, no último sábado, no Kleber Andrade.
Raniere está imobilizado e deve passar por cirurgia no máximo até a próxima semana. A previsão de retorno aos gramados é de no mínimo seis meses, devido à gravidade da lesão.
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"Infelizmente o Raniere está fora do campeonato. Ele teve uma lesão grave, uma ruptura subtotal do quadríceps femural esquerdo, além de uma ruptura subtotal do vasto lateral. São musculaturas dos tendões que compõem a coxa esquerda e também na extensão do joelho, porque chegam até a rótula e a patela. Infelizmente é uma lesão muito grave, ele vai ter que operar até semana que vem e ficará no mínimo seis meses parado", afirmou o médico capa-preta.
Tiquinho também está fora
O jovem atacante Tiquinho, querido pela torcida Capa-Preta, também vai deixar o Rio Branco. O atleta recebeu uma proposta do futebol finlandês (o time não foi revelado), fez um acordo com a diretoria alvinegra e já deixou o clube. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Márcio Thomaz.
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Capixaba 2019
O Rio Branco volta a campo apenas neste sábado (09), quando faz o "Clássico Preto e Grená" diante da Desportiva Ferroviária. A partida começa às 16h, no Estádio Kleber Andrade.

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