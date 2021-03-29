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Baixa na lateral: Flamengo comunica lesão de Matheuzinho no bíceps femoral da coxa

Reserva imediato de Isla, jovem de 20 anos não tem previsão para voltar a jogar...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 17:39
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com o elenco unificado, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, no mesmo dia em que Matheuzinho foi reavaliado e realizou exames no departamento médico. O clube informou que o lateral-direito teve constatada uma lesão no bíceps femoral da coxa direita:- Nesta segunda-feira (29), o atleta Matheuzinho realizou exame e teve constatada lesão no bíceps femoral da coxa direita. Iniciou tratamento no CT - comunicou o Fla, através das redes sociais.
Como de praxe, o Flamengo não externou prazo para a volta de Matheuzinho às partidas. O jovem de 20 anos já está em tratamento no DM.
Matheuzinho foi o titular do time alternativo do Flamengo nos seis jogos do Carioca, até aqui, somando duas assistências. Ele sofreu a lesão na última partida - empate com o Boavista. João Lucas entrou em seu lugar.
Portanto, como desistiu de repatriar Rafinha, o Flamengo iniciará a temporada com Isla e João Lucas como opções para a lateral direita.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Com 13 pontos na tabela, o Flamengo duelará com o Bangu nesta quarta, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com o time titular - algo inédito na temporada. Atualmente, o Rubro-Negro lidera o Cariocão.

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