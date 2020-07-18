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futebol

Baixa em jogos-treino, Leandro Castan está com lesão na coxa direita

Camisa 5 sentiu dores às vésperas do duelo com o Porto Velho-RO e iniciou tratamento. Ideia é deixá-lo apto para estreia cruz-maltina no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 17:25

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:25

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br
O técnico Ramon Menezes ganhou uma dor de cabeça no setor defensivo. Leandro Castan não atuou nos jogos-treino contra o Porto Velho-RO e Macaé porque está com uma lesão na coxa direita. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globo Esporte" e posteriormente confirmada pelo LANCE!.
O camisa 5 sentiu problemas musculares às vésperas do confronto com a equipe rondoniense. O departamento médico cruz-maltino resolveu deixá-lo de fora por precaução no teste vencido por 5 a 0.
Na atividade deste sábado, contra o Macaé, ele também foi uma baixa no setor. Ricardo Graça começou como titular ao lado do jovem Ulisses outra vez.
A previsão na Colina é que Castan esteja em plenas condições de atuar com a camisa do Vasco na estreia da equipe no Brasileiro. O pontapé inicial na competição será diante do Palmeiras, no dia 9 de agosto.
O jogo-treino contra o Macaé marcou o retorno de outro jogador que foi baixa do setor defensivo. Werley, que passou por uma lesão na panturrilha esquerda, atuou por cerca de 15 minutos contra os macaenses.

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