Bahia x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Bahia e Vasco farão duelo de times em má fase no Campeonato Brasileiro (Felipe Oliveira/Bahia

O Bahia recebe o Vasco nesta quarta-feira, no Pituaçu, mas o duelo é de duas equipes em momento de baixa no Campeonato Brasileiro. O time mandante é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, enquanto o visitante caiu de rendimento nas últimas rodadas - três jogos sem vencer na competição.FICHA TÉCNICABAHIA X VASCO

Data/Hora: 7/10/2020, às 19h15Local: Pituaçu, em Salvador (BA)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Dias (RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf FlorÁrbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BAHIA (Técnico: Mano Menezes)Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Eric Ramires; Marco Antônio, Gilberto e Élber

Lesionado: RodriguinhoPendurado: Juninho CapixabaSuspensos: Ninguém

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Marcos Junior; Vinícius, Cano e Talles Magno.

Lesionados: Breno, Ramon e JuninhoPendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Cayo TenórioSuspensos: Andrey e Benítez