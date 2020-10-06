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futebol

Bahia x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Tricolor de Aço tenta se afastar da zona de rebaixamento enquanto o Cruz-Maltino precisa voltar a vencer para retomar a briga pelos lugares mais altos da tabela do Brasileirão...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 20:34
Crédito: Bahia e Vasco farão duelo de times em má fase no Campeonato Brasileiro (Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia recebe o Vasco nesta quarta-feira, no Pituaçu, mas o duelo é de duas equipes em momento de baixa no Campeonato Brasileiro. O time mandante é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, enquanto o visitante caiu de rendimento nas últimas rodadas - três jogos sem vencer na competição.FICHA TÉCNICABAHIA X VASCO
Data/Hora: 7/10/2020, às 19h15Local: Pituaçu, em Salvador (BA)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Dias (RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf FlorÁrbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BAHIA (Técnico: Mano Menezes)Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Eric Ramires; Marco Antônio, Gilberto e Élber
Lesionado: RodriguinhoPendurado: Juninho CapixabaSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Marcos Junior; Vinícius, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ramon e JuninhoPendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Cayo TenórioSuspensos: Andrey e Benítez
Palpites: Na redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Bahia. Apostam no empate outros 30%, enquanto 40% entendem que o Vasco é favorito.

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